إب..وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة داخل بئر اختناقاً بعوادم مولد كهربائي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أربعة أشخاص من أسرة واحدة، اختناقا، بعوادم مولد كهربائي داخل بئر في إحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن المواطنين (عثمان عبدالله العاطفي، وإبراهيم عبدالله العاطفي، وآدم ناجي محمد العاطفي، وعبده أحمد حمود العاطفي) توفوا مساء أمس الثلاثاء، اختناقا بعوادم مولد كهربائي في قرية "شقي" بعزلة بني عاطف في مديرية السبرة، جنوب شرق محافظة إب.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا قضوا أثناء ما كانوا يعملوا داخل البئر متأثرين باستنشاق ثاني أكسيد الكربون الُمميت.

وتكررت مآسي الاختناقات في آبار المياه في أكثر من مدينة يمنية في ظل غياب الوعي الكافي لدى العاملين بمخاطر عوادم المولدات الكهربائية داخل الأماكن المغلقة على حياتهم.