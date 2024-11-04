الإعلام الأمني: 16 الف عربي وأجنبي زاروا اليمن خلال شهر أكتوبر المنصرم

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال مركز الإعلام الأمني، يوم الأحد، إن المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية سجلت زيارة 16 ألف عربي وأجنبي زاروا اليمن خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وحسب بيان المركز على موقع وزارة الداخلية، فقد سجلت المنافذ اليمنية خلال شهر أكتوبر المنصرم وصول 117613 مواطنا، و 10329 عربيًا، و5811 أجنبيًا.

وأوضح، أنه وصل عبر مطار عدن الدولي 14639 مسافرًا، وعبر مطار سيئون الدولي 3452 مسافرًا.

فيما وصل عبر منفذ الوديعة 96036 مسافرًا، ومنفذ شحن 13366 مسافرًا، و6200 مسافرًا منفذ صرفيت، و 60 مسافرا عبر ميناء المكلا.

فيما سجلت ذات المنافذ مغادرة 162977 مواطنا، و 10599 عربيا، 6184 أجنبيا .

وحسب المركز، فقد غادر عبر مطار عدن الدولي 17870 مسافرًا، وغادر عبر مطار سيئون الدولي 3395 مسافرا.

فيما غادر 136666 مسافرا عبر منفذ الوديعة البري، وعبر منفذ شحن 15968 مسافرا، و عبر منفذ صرفيت 5772 مسافرا، وعبر ميناء المكلا 89 مسافرا.

وأكد أن إجمالي الواصلين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لبلادنا 313513 مسافرا خلال شهر أكتوبر المنصرم.