المهرة.. النيابة تطلق حملة ضد شركات الصرافة المخالفة وتغلق 11 شركة 

المنامة - ياسر ابراهيم -

أطلقت النيابة العامة بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، اليوم، حملة مكثفة لإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للوائح التنظيمية.

وشملت الحملة إغلاق 11 شركة صرافة مخالفة، منها 5 شركات في مديرية الغيضة، و5 شركات في مديرية شحن، وشركة صرافة واحدة في حوف، وستتواصل الحملة من خلال النزولات الميدانية في المديريات الأخرى؛ لضبط المخالفات وإغلاق الشركات غير المرخصة بما يتوافق مع القوانين المنظمة للقطاع المالي في البلاد.

وحسب وكالة سبأ، فقد جاء انطلاق الحملة عقب اجتماع مشترك ضم رئيس النيابة العامة القاضي هاني بلحاف، ومدير عام فرع البنك المركزي جمعان عوض، ومدير الأمن والشرطة العميد مفتي صموده، ومدير الرقابة بالبنك طارق بلحاف، وبحضور وكلاء النيابات القاضي فكري سالم، والقاضي عبدالله سعيدان.

يأتي هذا في اطار الاجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية للحد من انهيار العملة، في ظل فشل الاجراءات المتخذة لمعالجة هذا التدهور المريع، وانعكاساته على حياة المواطنين في مختلف المجالات.

يشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد وجه أمس بتكثيف الحملة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في جميع المحافظات المحررة.

ونفذت الأجهزة الأمنية اجراءات مماثلة في عدد من المحافظات المحررة بينها عدن وحضرموت تنفيذا للتوجيهات الحكومية.