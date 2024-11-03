شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يكرم موظفيه المتقاعديين بحضور وزير الخدمة المدنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

كرم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» موظفيه المتقاعديين ممن انتهت سنوات خدمتهم، في حفل تكريم أقيم في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدن بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الاستاذ الدكتور/ عبد الناصر أحمد الوالي، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الميسري، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة كاك بنك الرئيس التتفيذي الأستاذ / حاشد الهمداني، وعددا من مساعدي الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات.

وتم تكريم واحد وعشرين موظف وموظفة، انتهت مدة خدمتهم في البنك خلال العام 2024، ويأتي هذه التكريم للموظفين المتقاعدين بناء على رؤية إدارة البنك لبناء ثقافة مؤسسية محفزة للموظفين، وتقديراً لما قدموه من جهد وتفان وتميز طيلة فترة عملهم، كما أن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة العليا على تقدير الكفاءات التي خدمت البنك وتفانت في العمل خلال سنوات عملها.

وخلال حفل التكريم أوضح الوزير الوالي، إن التميز في العمل والعطاء، يلقى كل التقدير والتكريم ، مشيراً الى أن التقاعد لا يعني التوقف عن العطاء ولكنه يمثل فرصة للانتقال للعطاء في مجالات الحياة المختلفة، وهذا التكريم ما هو إلا دليلُ وفاءٍ وعرفانٍ بالجميل، وتقديراٌ لجهودهم المبذولة في خدمة الوطن.

وبدوره أكد الاستاذ / حاشد الهمداني، ان الموظفين المتقاعديين المحتفى بهم، يتم تكريمهم اليوم، تقديراً لعطائهم الوظيفي الذي أخذ سنوات من أعمارهم تميزت بالاخلاص والتفاني اثناء عملهم في البنك، وتثميناً لجهودهم كنخبة من الكفاءات الذين شكلوا جزءاً فاعلاً في عمل البنك، وأن اقل التفاتة شكر تقدم لهم هي الاحتفال بهم وتكريمهم.

واضاف الهمداني: "لقد كانت لكم بصمة ملموسة خلال سعيكم في تحقيق أهداف البنك، ونقل خبراتكم المتراكمة إلى الجيل الجديد، ليستمر في مواصلة حصد المزيد من ثمار الإنجازات".

من جانبهم أعرب المتقاعدون عن شكرهم لقيادة البنك ومعالي وزير الخدمة المدنية على اللفتة التقديرية.