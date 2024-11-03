شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام دارسعد يعمم بشان الانترنت والالعاب الالكترونية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر مدير عام مديرية دار سعد رئيس المجلس المحلي، عبود ناجي حسين صالح، قبل يومين قرارًا غريبًا بشأن محلات الإنترنت وألعاب البلياردو والبلايستيشن في المديرية.

وقضى القرار الموجه إلى مدراء أقسام الشرط بإلزام محلات الانترنت وألعاب البلياردو والبلاستيشن بعدم فتح محلاتهم خلال الفترة الدراسية الصباحية.

وشدد على أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات حيال ذلك وبالتنسيق مع اللجان المجتمعية في أحياء ومناطق المديرية.

وأثار القرار جدلًا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يكاد يكون هو الأول من نوعه تجاه هذا الأمر.

ويأتي هذا القرار في ظل تدهور كبير تعاني منه العملية التعليمية دون أي تحرك لحل هذه المشكلة التي باتت تتطلب تدخلًا عاجلًا.