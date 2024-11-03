شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية AFB نوع ايرباص A320 تعود الى التحليق مجددا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية عن عودة طائرة AFB نوع ايرباص A320 إلى التحليق مجدداً. وقالت الشركة ان طائرة AFB نوع ايرباص A320 عادت للتحليق مجدداً، عقب توقفها لاكثر من شهرين. وتوقفت الطائرة عن التحليق لاكثر من شهرين نتيجة خلل فني في أحد محركاتها.

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