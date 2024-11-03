شكرا لبحثكم عن خبر اسعار العملات في اليمن هذا الصباح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جدول الاسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في صنعاء وعدن والتي جاءت على النحو التالي. في عدن: -الدولار الأمريكي: الشراء: 2044 البيع: 2048 -الريال السعودي: الشراء: 535 البيع: 536 في صنعاء: -الدولار الأمريكي: الشراء: 537 البيع: 542 -الريال السعودي: الشراء: 139.9 البيع:140.6

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