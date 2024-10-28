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نجاة مسافرين من حريق اندلع في حافلة نقل جماعي بالخط الدولي في أبين

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المنامة - ياسر ابراهيم - نجا ركاب باص للنقل الجماعي احترق، اليوم الاثنين، في الخط الدولي بمديرية زنجبار مركز محافظة أبين، جنوبي اليمن، في حادثة هي الثانية خلال ثلاثة أسابيع.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن حريقا اندلع في حافلة نقل جماعي تابعة لشركة النجار، في الطريق الدولي بمنطقه الشيخ عبدالله بمديرية زنجبار بمحافظة أبين.

وأضافت المصادر، أن الركاب الذين كانوا على متن الحافلة تمكنوا من مغادرتها قبل أن تلتهمها النيران بشكل كامل.

ومطلع أكتوبر الجاري، نجا نحو 40 مسافرا، من حريق اندلع في حافلة نقل جماعي تابعة لشركة الأفضل للنقل الدولي في منطقة حسان شرقي مدينة زنجبار.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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