بتواطؤ من المحافظ الثقلي.. مساع إماراتية لاستقطاع مساحة واسعة من أراضي مطار سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر مطلعة، إن مؤسسة خليفة الإماراتية التي تنشط للعمل في محافظة أرخبيل سقطرى، تسعى لاستقطاع مساحة واسعة من أراضي مطار سقطرى، بالاتفاق مع محافظ المحافظة التابع للانتقالي رأفت الثقلي.

وأوضحت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، سلّم مشروع سور وبوابة مطار سقطرى، لمؤسسة خليفة ممثلة بالمقاول "عمر الزبيدي"، أول أمس الاربعاء، بحضور قائد الحزام الأمني "محمد الفعرهي" وأركان اللواء الأول مشاه بحري "محسن الضالعي".

وأضافت المصادر، أن مشروع السور مخالف لمخطط المطار، وأنه يراد من خلاله استقطاع أرض واسعة لصالح مؤسسة خليفة الإماراتية.

وأشارت إلى أن مساحة سور المطار حول المدرج وحسب المخطط تقدر بنحو 4 كيلو طول، ونصف كيلو عرض، بدون الصالات وإدارة هيئة الأرصاد والطيران المدني، إلا أنهم يريدوا اقتصاص مساحة كبير منها لصالح المؤسسة الإماراتية (دون ذكر مساحة الأرض التي يراد استقطاعها).

ونوهت المصادر إلى أن مدير عام المطار اعترض على التدشين، وقدم لهم محاضر تبين رسومات وحدود المطار والسور، إلا أنهم تجاهلوا الأمر وقالوا إنهم يدشنوا العمل فقط.