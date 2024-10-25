الأرصاد يحذر من تأثر محافظة عدن بأمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الخميس، من تأثر محافظة عدن بأمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقال المركز في بيان له، "إن مخرجات التنبؤات العددية تشير إلى تأثر محافظة عدن بأمطار رعدية متفاوتة الشدة، ورياح شديدة مصاحبة لها خلال الـ 48 ساعة القادمة، بمشيئة الله تعالى".

ودعا المركز المواطنين في عدن إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.. مشدداً على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء الأمطار الرعدية.