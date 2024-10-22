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عدن - ياسمين التهامي - جورجينا تثير ضجة بسبب فستانها في الرياض| لن تتوقع سعره

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لـ جورجينا رودريجرز، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في الرياضظهرت جورجينا رودريجرز في الرياض بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات

قد حمل فستان جورجينا في أسبوع الموضة بالرياض توقيع براند Alaia، فيما بلغ سعره 3 ألاف يورو. أنتعلت جورجينا حذاء ذا كعب عالي باللون البيج، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جورجينا على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها [

جورجينا تثير ضجة بسبب فستانها في الرياض| لن تتوقع سعره