تقرير حكومي: نزوح 1,180 أسرة إلى مأرب خلال تسعة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حكومي حديث، عن نزوح 1,180 أسرة من عدة محافظات يمنية إلى محافظة مأرب (شرقي اليمن) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024م.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، إنها استقبلت خلال سبتمبر الماضي 118 أسرة نازحة جديدة مؤلفة من 716 شخصاً توزعوا على مواقعها في مركز المحافظة بعدد 72 أسرة و41 أسرة في مديرية الوادي و5 أسر في مديرية حريب.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد النازحين الذين وفدوا إلى محافظة مأرب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغ 1,180 أسر نازحة جديدة تتألف من 6,334 شخصاً، قدموا إليها من مختلف المحافظات.

ولفت التقرير أن حركة النـزوح إلى محافظة مأرب، مستمرة بعد أن تأزمـت أوضاع هذه الأسـر لعدة أسـباب، أبرزها (الاعتقالات التعسـفية - الملاحقات والمضايقات الغير قانونيـة - تجنيد الأطفال – أســباب اقتصادية) في مواطنها الرئيسية، وتتوافد هذه الأسر شهرياً بحثاً عن الأمان والسكينة والعيش بسلام والبحث عــن سـبل عيـش أفضل.

وأوصى التقرير بضرورة سرعة تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة الجديدة وتوفير مشاريع سبل عيش لتأمين مصدر دخل مستدام لهم.