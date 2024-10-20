الصحة العالمية: تسجيل 36.4 ألف حالة إصابة بالكوليرا في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل أكثر من 36 ألف حالة إصابة بالكوليرا من بينها 159 حالة وفاة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية باليمن، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقالت المنظمة في تقرير حديث حول تفشي الكوليرا على مستوى العالم، بأنها سجلت خلال الفترة من 1 يناير ـ 29 سبتمبر الماضي 36,404 حالة إصابة بالكوليرا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية باليمن، من بينها 159 حالة وفاة.

وأضافت أنه وخلال شهر سبتمبر فقط تم تسجيل 2,706 حالة إصابة و3 حالات وفاة في ذات المناطق.

ولم تتطرق الإحصائية الأممية إلى الوضع الوبائي في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يفرضون تعتيماً على الوباء ويرفضون الكشف عن إحصاءاته، رغم تفشي الوباء على نطاق واسع.

يشار إلى أن آخر إحصائية تتعلق بالوباء في عموم البلاد ما أعلنته القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك، مساء الثلاثاء الماضي، حيث أشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 203 آلاف حالة مشتبه في إصابتها بالمرض منذ مارس الماضي"، مضيفة أنه وخلال الفترة ذاتها "فقد أكثر من 720 شخصا حياتهم بسبب الكوليرا، وتشكل النساء والفتيات 53% من الحالات".

وتصنف منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا في اليمن وبقية دول العالم على مستوى العالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة.