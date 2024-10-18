شكرا لبحثكم عن خبر إحتراق عروس بعدن قبل زفافها وزوجها يقرر الطلاق عقب ساعتين من الحادثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في حادثة مأساوية وقعت قبل أشهر قليلة من زفافها، أصيبت عروس في العاصمة عدن بحروق وتشوهات بالغة أثناء قيامها بطهي السمك، وذلك وفقاً لما نشره الناشط المجتمعي أحمد الرقب على صفحته في الفيس بوك.

وبحسب تفاصيل الواقعة فقد قفزت قطة فجأة إلى المقلى أثناء الطهي، مما أدى إلى انسكاب وتطاير الزيت المغلي على وجه العروس الشابة، وعلى إثر الحادث، تم نقلها إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات خطيرة في الوجه والجسم.

وفي تطور صادم، قام أهل العروس بإبلاغ زوجها المستقبلي بما جرى، فحضر إلى المستشفى ليشاهدها بعد الحادث، إلا أنه قرر الطلاق منها بعد ساعتين فقط من رؤيتها مصابة ومشوهة.

وعلق ابن عم العروس على تصرف الزوج، معرباً عن استيائه الشديد، ومؤكداً على ضرورة دعمها في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها، خاصة وأنها تعاني الآن من صدمة نفسية شديدة.

وأشار إلى أهمية التعاطف والوقوف إلى جانب المرأة في مثل هذه الظروف القاسية.

هذا الحادث يلفت الانتباه إلى أهمية التحلي بالرحمة والصبر في التعامل مع الأزمات الشخصية، ويشدد على ضرورة الدعم النفسي للمتضررين من مثل هذه المواقف الصعبة.

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