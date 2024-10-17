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الحوثيون: سلسلة غارات أمريكية بريطانية تستهدف صنعاء وصعدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الحوثيون في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، عن سلسلة غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة صنعاء وصعدة شمالي اليمن.

وأفادت وسائل إعلام الحوثيين، أن ثلاث موجات من الغارات الجوية استهدفت العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى سلسلة غارات استهدفت شرقي مدينة صعدة في أقصى شمالي البلاد.

وقال سكان لـ"يمن شباب نت"، "أن دوي غارات عنيفة سمعت بأنحاء واسعة في العاصمة صنعاء".

أفادوا "أن تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء صنعاء بالتزامن مع الغارات الجوية".

ولم ترد أي معلومات عن المواقع التي استهدفتها الغارات، حتى لحظة كتابة الخبر، 4:40 فجر الخميس.

ومنذ مطلع العام الجاري تشن أمريكا وبريطانيا غارات جوية وهجمات متفرقة على عدد من المحافظات اليمنية، وتقول إنها تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية، رداً على هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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