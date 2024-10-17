مصادر لـ"يمن شباب" تكشف الأسماء المقترحة لخلافة المعبقي في إدارة البنك المركزي بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر خاصة لقناة "يمن شباب"، عن مساع سعودية لإجراء تغييرات في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وذلك في ظل استمرار هبوط العملة اليمنية إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة أمام العملات الأجنبية.

وذكرت المصادر لبرنامج "من الآخر" والذي يقدمه الزميل عبدالله دوبلة على قناة "يمن شباب"، أن حسام الشرجبي، قد يكون أحد الأسماء المرشحة لخلافة أحمد المعبقي الذي كان قد قدّم استقالته للحكومة وتم رفضها على أُثر التراجع عن القرارات التي كان قد أصدرها بخصوص نقل مقر البنوك الرئيسية إلى عدن.

وحسب البرنامج فإن "حسام الشرجبي"، قد يكون الخيار المتوافق عليه بين العليمي والسعودية، وقد يكون الدعم السعودي للبنك المركزي والعملة مشروط بإجراء تغييرات لإدارة البنك المركزي.

وأشار البرنامج إلى أن المعبقي لا يزال خارج البلاد حتى اليوم، مؤكدا أن الحكومة أصبحت متجردة من كل الأسلحة التي كانت تناور بها سابقا، خصوصا في ظل استمرار الحوار بين الحوثيين والسعودية في مسقط فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي.