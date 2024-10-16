تعز.. إضراب شامل للمحلات التجارية ومنشآت الصرافة احتجاجا على انهيار العملة 

المنامة - ياسر ابراهيم -

أغلقت المحلات التجارية ومنشآت الصرافة أبوابها، صباح اليوم الاربعاء، في مدينة تعز، احتجاجا على انهيار العملة المحلية.

وقال مراسل يمن شباب نت، إن مدينة تعز شهدت صباح الاربعاء، إضراب شامل للمحلات التجارية ومحلات الصرافة، احتجاجا على انهيار العملة.

وتزامن الإضراب مع تظاهرة لمواطنين، جابوا شوارع المدينة رددوا هتافات بثورة ضد الجوع، تنددا بانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

أقرت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، عدد من المعالجات بشأن هبوط سعر العملة المحلية، في اجتماع طارئ عقده رئيس الحكومة مع قيادة البنك المركزي ووزارة المالية.

وقال رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك "ان الحكومة تدرك جيداً التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية وإنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك".

من جانبه قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب إلى "أن تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة".

وأشار "أن الإجراءات المطلوبة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة هو إسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف"، مشيرا إلى أن البنك اتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، ومن بينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.

إلى ذلك قال نائب محافظ البنك المركزي، محمد عمر باناجه "أن هذه التقلبات الحادة في سعر الصرف تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي".

وشهد الريال اليمني، تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار، وتجاوز سعر الدولار سقف 2000 ريال يمني، بينما تجاوز سعر الريال السعودي 520 ريال، في ظل عجز الحكومة في إيجاد حل للأزمة المعيشية التي تتفاقم.