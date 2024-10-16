الأمم المتحدة: 720 حالة وفاة من الكوليرا في اليمن منذ مارس الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت حصيلة وفيات مرض الكوليرا في اليمن إلى 720 شخصا منذ آذار/ مارس الماضي، بينما تشكل النساء والفتيات 53 بالمئة من الحالات، وفق الأمم المتحدة.

وقالت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك، إن "مرض الكوليرا يواصل الانتشار في اليمن، حيث إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 203 آلاف حالة مشتبه في إصابتها بالمرض منذ مارس الماضي".

وأضافت أنه خلال الفترة ذاتها فقد "فقد أكثر من 720 شخصا حياتهم بسبب الكوليرا، وتشكل النساء والفتيات 53 بالمئة من الحالات".

وفي 27 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن وفاة 668 شخصا بالكوليرا في اليمن منذ بداية عام 2024، بالإضافة إلى أكثر من 172 ألف حالة مشتبه في إصابتها بالمرض.

وعن الوضع الإنساني في اليمن، قالت مسويا: "نحن قلقون للغاية بشأن التأثيرات المترتبة على الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الوضع المتدهور بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف، "نحن منزعجون للغاية من الهجمات المستمرة التي تشن من اليمن وضده، والتي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ في الحديدة ورأس عيسى".

وأشارت إلى أنه على خلفية التصعيد الإقليمي، استمر الوضع الإنساني في اليمن في التدهور، سواء من حيث الحجم أو الشدة، ويستمر الجوع في الازدياد.

وقالت مسويا إن النداء الإنساني لليمن تلقى تمويلا بنسبة 41 في المائة من قيمته الإجمالية، مضيفة "ومع ذلك، تحتاج قطاعات الاستجابة الحرجة إلى تمويل إضافي عاجل. ويحتاج قطاع الأمن الغذائي بسرعة إلى 870 مليون دولار إضافية".

وحذرت من أنه بدون ذلك، من المتوقع ألا يتلقى تسعة ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن مساعدات غذائية طارئة في الربع الأخير من عام 2024. وشددت أيضا على أن التمويل طويل الأجل لبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل متطلبا بالغ الأهمية.

وأضافت أن هذا القطاع لا يزال يعاني من نقص التمويل المزمن، مع تأثيرات عميقة ودائمة على سلامة النساء والفتيات وكرامتهن وصحتهن العقلية.

وقالت المسؤولة الأممية إن آمال اليمنيين في مستقبل أكثر إشراقا - مثل الكثيرين في الشرق الأوسط – "تخيم عليها ظلال حريق إقليمي كارثي محتمل"، مضيفة، أن "السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو مضاعفة الجهود من أجل تحقيق سلام مستدام".