وفاة امرأة إثر تعرضها للدهس من قبل طقم عسكري تابع للانتقالي في "عدن" 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت امرأة، الاثنين، إثر تعرضها لحادثة دهس من قبل طقم عسكري يتبع قوات الانتقالي، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقالت مصادر حقوقية، إن الشابة "حنان نصر عبده"، تعرضت صباح الاثنين للدهس من قبل طقم عسكري تابع لقوات الانتقالي، أمام مستشفى عدن في مدينة كريتر بمديرية صيرة، ما أدى إلى ارتطامها في الرصيف ونقلت إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

وأوضحت المصادر، أن الشابّة التي تعمل في أمن عدن، كانت في طريقها للمستشفى لعمل فحوصات لطفلها، مشيرة إلى أن جثمانها ما يزال في مستشفى الجمهورية في انتظار قدوم زوجها من شبوة.

وخلال السنوات الأخيرة، تزايدت حوادث الدهس لمواطنين من قبل أطقم عسكرية في عدن ومناطق سيطرة قوات المجلس الانتقالي.