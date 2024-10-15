مباحثات يمنية - بريطانية بشأن تداعيات الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، هجمات مليشيا الحوثي المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وتداعيات ذلك على الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم ناقشا خلاله العلاقات المشتركة بين اليمن وبريطانيا وسبل تعزيز الدعم البريطاني للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وذكرت وكالة سبأ أن رئيس الحكومة بحث مع الوزير البريطاني في هذا الاتصال آخر المستجدات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومواقف البلدين تجاهها، بما في ذلك ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتداعياتها الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وعبر بن مبارك عن تطلعه إلى مزيد من الدعم البريطاني للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية بما يواكب حجم الالتزامات الإنسانية والخدمية المتزايدة ويسهم في تخفيف معاناة اليمنيين

وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبالموقف البريطاني الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استكمال استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، جدد الوزير هاميش فالكونر تأكيد دعم حكومة بلاده للحكومة اليمنية ودعم جهودها في تنفيذ الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية، مؤكدًا حرص الحكومة البريطانية على دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.