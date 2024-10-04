حضرموت.. محتجون يمنعون مرور ناقلات النفط المخصصة لكهرباء عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجز محتجون، مساء الخميس، ناقلات النفط الخام المخصصة لمحطة كهرباء الرئيس في عدن، وذلك في مدينة مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن محتجين غاضبين أقدموا مساء الخميس على إغلاق الطريق الدولي في ديس المكلا، ومنعوا مرور مقطورات النفط الخام القادمة من شركة بترومسيلة في ميناء الضبة، المخصصة لكهرباء محطة الرئيس بعدن.

وأضاف المصدر أن منع مرور القواطر ما زال مستمر حتى الساعات الأخيرة من مساء الخميس، مشيرا إلى أن احتجازها جاء احتجاجا على تردي أزمة كهرباء في حضرموت.

ووفقا للمصدر، فإن المحتجين طالبوا بتنفيذ مطالب حضرموت التي أعلنها ‎حلف قبائل حضرموت، والخاصة في الجانب الخدمي والإداري في المحافظة.

وكان حلف قبائل حضرموت، قد تحدث أمس الاربعاء، أن ليس لديه مانع من تزويد محطة كهرباء الساحل بكميات إضافية من الوقود.

وذكر بالقول: "اننا في حلف قبائل حضرموت، لا نمانع، ومنذ البداية من تزويد محطات الكهرباء بساحل حضرموت التي تعايش حالة انقطاع في التيار الكهربائي بكميات إضافية كافية من وقود الديزل المنتج من شركة بترومسيلة لاستمرار وتحسين خدمات الكهرباء.. على أن تصل إلى وجهتها في محطات التوليد الكهربائي بصورة مباشرة".

ودعا حلف قبائل حضرموت، مؤسسة الكهرباء والجهات المختصة التعاون والقيام بدورهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه.