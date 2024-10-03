المجلس العربي يعتمد مخرجات المجلس اليمني للاختصاصات الصحية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المجلس العربي للاختصاصات الصحية، اعتماد مخرجات المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية تحت مظلة المجلس العربي.

جاء ذلك في مذكرة رسمية، مرفوعة إلى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، نشرها الوزير على صفحته بالفيسبوك اليوم الخميس.

ووفقاً لمذكرة المجلس العربي فإن قرار الاعتماد جاء بناءاً على طلب المجلس اليمني، وعلى التقييم الذي قام به فريق مُقيمي الاعتماد بتاريخ 15 يونيو 2024 وتوصيته بالاعتماد المؤسسي الكامل.

وأشارت المذكرة إلى تمكين المجلس اليمني من التقدم بطلب اعتماد البرامج التي يرغب باعتمادها أو تجديد اعتمادها وفقاً لنظام الاعتماد البرامجي بالمجلس العربي.