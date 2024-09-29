شكرا لبحثكم عن خبر من هم اولاد حسن نصر الله؟ حقائق عن أبناء حسن نصر الله ورد نجله على خبر الاغتيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كم ولد عند حسن نصر الله؟ وما أسماؤهم؟ ومن هي زوجته؟ هي تساؤلات تم تداولها بعد خبر اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، خاصةً عندما ردّ نجله على خبر الاغتيال عبر منصة إكس موجهًا كلامه للاحتلال الصهيوني وعاره وكلّ من شمت من العرب.

أولاد وزوجة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله

حسن عبد الكريم نصر الله المولود في اليوم الواحد والثلاثين من شهر أغسطس عام 1960م، كان أبًا لخمسة أبناء؛ وهم محمد جواد، ومحمد علي، ومحمد مهدي، وزينب، بالإضافة إلى محمد هادي وهو أكبر أبنائه، وقد قُتل الابن الأكبر في معركة مع الكيان الصهيوني سنة 1997 بجبل الرفاعي.

عندما قامت قوات دفاع الكيان الصهيوني بإصدار صورة لجثمان ابن حسن نصر الله ومقتله نتيجة الكمين، ردّ عليهم بأن يحتفظوا به فلا زال هنالك الكثير من الرجال أمثال هادي لديهم استعداد للتقدم للنضال، وتمت استعادة رفات الابن إلى لبنان في سنة 2004م ضمن تبادل أسرى، وقد كان حسن نصر الله متزوجًا من فاطمة ياسين التي يرجع أصلها إلى قرية العباسية.

رد نجل حسن نصر الله على خبر الاغتيال

بعد أن أُعلِن خبراغتيال حسن نصر الله ردّ نجله جواد نصر الله عبر تغريدة بموقع إكس من الحساب الرسمي أن أباه بخير، وأن الأخبار المنتشرة حول مقتله ما هي إلا شائعات من جيش الاحتلال.

كما قام بإنهاء حديثه معبرًا عن العار للاحتلال وكل الشامتين، وجواد حسن نصر الله هو ثاني ابن وصل عمره إلى 39 سنة، وأصبح مسؤولًا قياديًا بحزب الله متتبعًا لخطى المقاومة التي كان بها والده ضد الكيان المحتل، ولُقب بشاعر الحزب.