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يزيد بن سلمان - شبوة - نتساءل حول أضرار شرب الليمون قبل النوم: آثار خطيرة على الجسم!بالرغم من احتوائه على فيتامين سي وج،وفوائده العديدة على الصحة.

هناك العديد من إستخدامات غريبة لليمون الحامض! وفوائد الماء والليمون قبل النوم لتنحيف الجسم والحصول على جسم رشيق، وذلك لأنَّ الماء والليمون يمكن ان يساهما في التخلّص من الدهون الحشوية، ولكن ماذا عن الأضرار؟

أضرار شرب الليمون قبل النوم

رغم فوائد عصير الليمون بالنعناع لكنّ شرب الليمون قبل النوم قد يتسبّب بعدّة أضرار صحية نعدّد منها:

أضرار الليمون للقولون

ومن أضرار الليمون على القولون، أنه فاكهة حمضية، لها خصائص مضادة للأكسدة بسبب محتواها العالي من فيتامين سي القابل للذوبان في الماء،لذلك يمكن أن ينتقل بسهولة عبر الجسم ويدمر الجذور الحرّة أو السموم التي يمكن أن تسبّب تلف الخلايا وتؤدي إلى حالات صحية خطيرة، مثل السرطان.

تآكل جدار المعدة

يمكن أن يتسبّب شرب الليمون بكميات كبيرة وبشكل يومي قبل النوم في تآكل جدار المعدة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور قرح المعدة إحدى أسباب إرتجاع المريء.

تآكل مينا الأسنان

أفادت جمعية طب الأسنان الأمريكية أنَّ أضرار عصير الليمون تكمن في احتوائه على نسبة كبيرة من الحموضة؛ ممّا يتسبب في تآكل مينا الأسنان، الامر الذي يجعل أطباء الأسنان ينصحون بعدم تنظيف الأسنان فور شرب عصير اليمون بالفرشاة، بدلاً من ذلك شرب الكثير من المياة لإزالة الحمضيات الملتصقة على الأسنان.

تفاقم الأمراض الشائعة

أشارت العديد من الدراسات، أنَّ أضرار عصير الليمون قبل النوم تكمن في تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والارتجاع الحمضي.

وينتج عنه بشكل مفرط ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي عن طريق الأطعمة الحمضية، مثل الليمون، ويمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان والقيء.

أضرار أخرى

بالرغم من أنَّ عصير الليمون حلّ فعّال لإنعاش الجسم في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، إلاّ أنَّ الاكثار منه يُسبب أضراراً على الجسم، فهل عصير الليمون يرفع الضغط؟ حقيقة أم وهم؟من خلال النقاط التالية نستعرض أضرار عصير الليمون وهي كالأتي :

– منع امتصاص الحديد في الجسم والإصابة بفقر الدم.

– التبول اللا إرادي وخاصة عند الأطفال.