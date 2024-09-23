شكرا لبحثكم عن خبر منطقة شمالية تستعد للثورة على الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر بحمل شبان السلاح لقتال الحوثيين في تعز وبحسب مصادر فان شباب في شرعب يحملون أسلحتهم بعد حملات خطف لمنع الحوثيين من خطفهم ولإجبار الحوثي على السماح لهم بالاحتفال بذكرى ثورة 26 سبمبر

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