وول ستريت جورنال: "ميتا" ترفض تسوية قضية احتكار مقابل 30 مليار دولار

رفض الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ عرضا لتسوية قضية مكافحة الاحتكار المقامة ضد شركته مقابل دفع 30 مليار دولار، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة.

وبحسب الصحيفة، فإن "لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية كانت قد أعربت عن استعدادها لإغلاق القضية خارج المحكمة مقابل هذا المبلغ، إلا أن زوكربيرغ قدّم في أواخر مارس عرضا مضادا يقضي بدفع 450 مليون دولار فقط، في محاولة لتسوية القضية دون اللجوء إلى القضاء".

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن "زوكربيرغ كان يعوّل على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة بعد أن قدمت "ميتا" تبرعا بقيمة مليون دولار لحفل تنصيب ترامب، كما وافقت الشركة على دفع 25 مليون دولار في قضية حظر حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021".