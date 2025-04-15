10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق

قدم النواب فراس حمدان، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، مارك ضو وحليمة قعقور، ظهر اليوم، أمام المجلس الدستوري، مراجعة طعن في دستورية القانون رقم 331/2024 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، مع طلب وقف تنفيذه.

ويرمي القانون الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق.