قدم النواب فراس حمدان، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، مارك ضو وحليمة قعقور، ظهر اليوم، أمام المجلس الدستوري، مراجعة طعن في دستورية القانون رقم 331/2024 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، مع طلب وقف تنفيذه.
ويرمي القانون الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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