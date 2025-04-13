الحواط خلال اطلاق الماكينة الانتخابية بجبيل: هدفنا مدينة متضامنة مجلس بلديتها متكاتف لديه رؤية ومشروع موحد

أكد النائب زياد الحواط، ان "مدينة جبيل نموذج للعيش المشترك، ونحن مؤتمنون في الحفاظ عليه مهما كانت الاختلافات السياسية"، مشيرا إلى ان "ما يجمعنا هو ان نكون جميعا يدا واحدة لمصلحة المدينة وابنائها على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية".

واشار خلال اطلاق الماكينة الانتخابية للائحة "جبيل احلى"، الى ان "مدينة جبيل اصبحت قبلة انظار كل العالم يفتخر بها كل جبيلي انه ابن هذه المدينة العريقة اينما كان في كل اقطار العالم" .

واكد "رفضه مقولة البعض اننا نريد الاستئثار بالمدينة"، لافتا الى أن "هدفنا مدينة متضامنة، مجلس بلديتها متكاتف لديه رؤية ومشروع موحد ولا نريد نقل وجهات النظر المتباينة الى طاولة المجلس البلدي، فيتعطل الانماء ونخسر كلنا".

واوضح اننا "اردناها معركة ديموقراطية بكل معنى الكلمة"، متمنيا على الاخرين "بكل انفتاح ومحبة وصدق تشكيل اللائحة التي يرونها مناسبة في برنامجها ورؤيتها، وعلى الناخب الجيبيلي اختيار اللائحة التي يريدها وعندها نهنئ الفائز ، وانا اؤكد لكم انه بأصواتكم جبيل ستزلزل في 4 ايار ولا يفكر احد اننا نريد الغاء احد".

ووجه الشكر لحزب القوات اللبنانية والكتائب والطاشناق ومشروع وطن الانسان الداعمين لهذه اللائحة وبخاصة للمكونات العائلية الجبيلية "التي كانت تطمح من خلال محبتها لمدينة جبيل لا من اجل المراكز، ان تكون ممثلة في المجلس البلدي لكن العدد محصور"، واعدا اياهم ان "مكانتهم في قلوبنا جميعا لان 18 عضوا لا يكفي لان يقوموا بالانماء في جبيل، بل نحن بحاجة الـ 180 عضوا لذلك كل الذين كانوا يطمحون لان يكونوا ضمن اللائحة سنكون جميعا خلية نحل كل بإختصاصه الى جانب المجلس البلدي الجديد لتبقى جبيل احلى نفتخر بها ويبقى النجاح العنوان الوحيد للمدينة واهلها" .

واعتبر أن "4 أيار المقبل هو استفتاء كبير لنجدد العهد ان هذه المدينة سيبقى علمها مرفرفا ونفتخر بها، ولن يكون ذلك ان لم نضح ونصوت من اجلها"، داعيا الى "التصويت للائحة جبيل احلى لانها مؤتمنة على تاريخ المدينة وحاضرها وتحمل مشروعا واضحا".