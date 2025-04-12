خلوة روحية لشبيبة "كاريتاس لبنان" في دير مار أنطونيوس قزحيا

نظمت شبيبة "كاريتاس لبنان"- منطقة الشمال، خلوتها الروحية السنوية في دير مار أنطونيوس قزحيا- الوادي المقدس التابع للرهبانية اللبنانية المارونية.

بدأت الخلوة بصلوات وتأملات واعترافات وتنشئة روحية، وكان المشرف على الرياضة الروحية خادم رعية مار جرجس- بان في قضاء بشري الراهب اللبناني الماروني الأب آسيا صافي الذي ختم الخلوة بقداس في كنيسة الدير الأثرية، عاونه فيه مسؤول المزار وشؤون الموظفين في الدير الراهب اللبناني الماروني الأب بيتر بطرس ووكيل الدير الأب مخايل فنيانوس.

وبعد القداس، أقيم لقاء في صالون الدير مع الأب صافي الذي تحدث عن تاريخ الدير الروحي والوطني.

شارك في اللقاء، إلى شبيبة كاريتاس، مسؤول منطقة الشمال أنطونيو العلم، المديرة الميدانية بهية إسكندر، مستشار العلاقات العامة والإعلام في جهاز الشبيبة والملحق الإعلامي في الوادي المقدس الصحافي المتطوع جوزاف محفوض.

وشكر العلم الرهبان والآباء على استضافتهم، ناقلاً إليهم محبة وتقدير المنسق العام لجهاز شبيبة "كاريتاس لبنان" ومدير وحدة الطوارئ والإنقاذ الدكتور بيتر محفوظ وتحيات رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الكرملي، واختتم اللقاء ببركة من الناسك الحبيس إبن بلدة كوكبا الجنوبية الأب أنطونيوس رزق.