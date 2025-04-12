وزارة الصحة تسلمت 36 طنا من المساعدات الطبية العراقية

تسلمت وزارة الصحة العامة 36 طنا من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية العراق، والتي تم استقدامها إلى مطار بيروت الدولي على متن طائرتين عسكريتين.

وكان في استقبال الهبة المدير العام لوزارة الصحة العامة بالانابة فادي سنان والقائم بالاعمال الموقت في سفارة العراق المستشار ندى كريم مجول ووفد من وزارة الصحة العراقية.

واعرب سنان عن شكر وزارة الصحة العامة لجمهورية العراق التي وقفت دائما إلى جانب لبنان، موضحا ان الهبة التي تسلمتها الوزارة اليوم ستستكمل بهبة ثانية يوم الثلثاء المقبل، بما يسهم في دعم المراكز الصحية التي سيستكمل توزيع المساعدات عليها بشكل متساو في مختلف المناطق اللبنانية.