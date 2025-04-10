وزيرا خارجية السعودية وأميركا بحثا بسبل تكثيف التنسيق تجاه القضايا التي تهم البلدين

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنّ "وزير الخارجيّة فيصل بن فرحان بن عبدالله التقى نظيره الأميركي ماركو روبيو، في مقرّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة في العاصمة واشنطن. وجرى خلال اللّقاء استعراض العلاقات الاستراتيجيّة بين البلدين الصّديقين، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الجانبَين ناقشا سبل تكثيف التّنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليميّة والدّوليّة الّتي تهمّ البلدين، وفي مقدّمتها المستجدّات في قطاع غزة، السّودان، اليمن، والأزمة الرّوسيّة- الأوكرانية"، لافتةً إلى أنّهما "تبادلا وجهات النّظر حيالها، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقّق الأمن والسّلم الدّوليَّين".