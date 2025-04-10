شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: مستعدون للانتخابات النيابية بخطة مدروسة وتمثيل يعكس طموحات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب مصر أكتوبر، أن الحزب بدأ استعداداته المكثفة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال خطة تنظيمية محكمة ترتكز على الدفع بكفاءات وطنية حقيقية، قادرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن احتياجاتهم بواقعية وشفافية.

وأضاف: “نحن في حزب مصر أكتوبر نعمل بروح الفريق، ونضع على رأس أولوياتنا دعم الدولة المصرية في مرحلة البناء والتنمية، ونسعى لأن يكون تمثيلنا البرلماني معبرًا عن نبض الشارع المصري، لا مجرد مقاعد سياسية.”

وأشارالحزب، إلى أن الحزب يعمل حاليًا على الانتهاء من اختيار مرشحيه في مختلف الدوائر، مع الحرص على التنوع وتمكين المرأة والشباب، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

واختتم الحزب بيانه قائلا:" نحن لا نخوض معركة انتخابية فقط، بل نخوض معركة وعي ومسؤولية وطنية، وسنكون على قدر الثقة التي يمنحها لنا الشعب المصري".