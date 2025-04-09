ترامب: سنعلن قريبا عن رسوم جمركية على صناعة الأدوية لجلب الشركات إلى بلدنا

اشار الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب الى ان "الرسوم الجمركية التي فرضناها ليست إعلان حرب٬ وقادة عدد من الدول على متن طائرات الآن في طريقهم لمفاوضتنا"٬ لافتا الى ان "الرسوم الجمركية الإضافية على الصين ستبقى حتى يتوصل الصينيون إلى اتفاق معنا وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك".

وكشف عن "اننا سنعلن قريبا عن رسوم جمركية على صناعة الأدوية لجلب الشركات إلى بلدنا"٬ كاشفا عن ان "الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة وصل إلى 7 تريليونات دولار". وذكر ان "المكسيك أوقفت خططها لبناء مصانع سيارات لأن المصانع ستنتقل إلى الولايات المتحدة".

في سياق اخر٬ اكد ترامب "اننا نحاول وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا والحرب لم تكن لتندلع لو لم يتم تزوير انتخابات 2020 الرئاسية"٬ مؤكدا اننا "نريد الإفراج عن الاسرى في غزة سريعا ونأمل أن نفعل ذلك بالطريقة الصحيحة"٬ موضحا "اننا نعمل على إعادة الاسرى الأميركيين ولو كنت رئيسا لما حدث هجوم 7 تشرين الاول".

واعتبر ان "الاتحاد الأوروبي تأسس بهدف النيل من الولايات المتحدة في مجال التجارة ومجالات أخرى مختلفة".

واضاف "كنت سأحتفظ بقاعدة باغرام الأفغانية تحت سيطرتنا لكونها تبعد نحو ساعة من موقع تصنيع الصين الأسلحة النووية".