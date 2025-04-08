وزيرة التربية حددت عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح المجيد

أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي المذكرة رقم 49/م/2025 تاريخ 8/4/2025، التي حددت فيها عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، موضحة أنه تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، ابتداء من صباح الخميس في 17/4/2025 ولغاية مساء الإثنين في 21/4/2025.
وبهذه المناسبة، تقدمت الوزيرة كرامي من جميع العاملين في التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص بأصدق التمنيات، وثمنت عاليا جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب.
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