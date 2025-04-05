الخارجية الفلسطينية أعلنت مقتل 18 ألف طفل بغزة: على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير فورية لوقف الإبادة

أكّدت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، بمناسبة يوم الطّفل الفلسطيني، "أنّنا نقف أمام معاناة لا يمكن تجاهلها، حيث يواجه أطفال فلسطين أخطر الانتهاكات والجرائم، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر وأدواته الإجراميّة، الّذي حرمهم أبسط حقوقهم في الحياة، والعيش بسلام وأمان".

وشدّد في بيان، على أنّ "الأطفال في فلسطين يموتون ويكبرون قبل آوانهم، في ظلّ احتلال استعماري يسلبهم طفولتهم، ويمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم القانونيّة أسوةً بأطفال العالم"، مشيرةً إلى أنّ "حرب الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة المستمرّة على شعبنا في ​قطاع غزة​، تسبّبت في قتل أكثر من 17952 طفلًا فلسطينيًّا، وإصابة أكثر من 34 ألف طفل، بينهم مئات فقدوا أطرافهم أو بصرهم أو سمعهم".

وذكرت الوزارة أنّ "التّقارير تشير إلى أنّه في اليوم الواحد، يُصاب 15 طفلًا في قطاع غزّة بإعاقات دائمة، نتيجة استخدام قوّات الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة متفجّرة محظورة دوليًّا. هؤلاء الأطفال يواجهون كارثةً مضاعفةً بسبب الإعاقة الجسديّة والنّفسيّة، وانهيار النّظام الصّحي نتيجة التّدمير المتعمّد للمستشفيات واستهداف الكوادر الطّبيّة، ومنع دخول الإمدادات الطّبيّة والأطراف الصّناعيّة".

وكشفت أنّ "الحرب تسبّبت بفقدان 39,384 طفلًا في غزة لأحد والديهم أو كليهما، حيث أصبحوا أيتامًا. هذا عدا عن حرب التّجويع الّتي تمارسها سلطات الاحتلال كأداة من أدوات حرب الابادة المستمرّة، الّتي أدّت إلى استشهاد 52 طفلًا جرّاء التجويع وسوء التّغذية الحاد".

كما ركّزت على أنّ "بالإضافة إلى ذلك، تسبّبت الحرب بالتّهجير والنّزوح القسري لأكثر من مليون طفل، فقد طال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنيّة المحميّة بموجب أحكام القانون الدّولي الإنساني، الّتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات، ممّا تسبّب بحرمان 700 ألف تلميذ وتلميذة من ممارسة حقّهم في التّعليم"، مؤكّدةً أنّ "الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد للقطاع التّعليمي والكوادر التّعليميّة، هو شكل من أشكال الإبادة الثّقافيّة الّتي تهدف إلى تفكيك البنية التّعليميّة والثّقافيّة في دولة فلسطين".

وطالبت الوزارة، ​المجتمع الدولي​ ومنظّمات حقوق الإنسان والأمم المتّحدة، بـ"تحمّل مسؤوليّاتهم القانونيّة والأخلاقيّة، واتخاذ تدابير فوريّة لوقف حرب الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا، وضمان حماية ​الشعب الفلسطيني​ بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وعدم استثنائهم من الحماية الدّوليّة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة لمحاسبة إسرائيل، السّلطة القائمة بالاحتلال؛ على جرائمها بحق شعبنا".