غارات أمريكية على معسكر للحوثيين شرق مدينة صعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شن الطيران الأميركي، فجر اليوم الجمعة، غارات على معسكر كهلان التابع للحوثيين في شرق مدينة صعدة، بحسب ما أكدته مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”.

وكانت واشنطن قد استهدف معسكري كهلان الخميس، وذلك ضمن أكثر من 20 غارة استهدفت صعدة، بحسب وسائل إعلام حوثية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مقتل شخص في غارة جوية أميركية استهدفت شبكة اتصالات في محافظة إب فجر الخميس، من ضمن أكثر من 30 ضربة جوية طالت مناطق عدة يسيطر عليها الحوثيون.

وبدأت واشنطن منذ أكثر من أسبوعين استهداف مناطق يسيطر عليها الحوثيون، أكد دونالد ترامب أن هدفها دفعهم الى وقف هجماتهم البحرية.

وأعلنت واشنطن في 15 مارس (آذار) عن عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت واشنطن بأنها قتلت عدداً من كبار المسؤولين الحوثيين.

ومذاك الحين يعلن الحوثيون بانتظام تعرض الخليج 365 الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية.

وتوعّد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّراً طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.

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