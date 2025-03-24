شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: التحديات بالمنطقة تستدعى ضمان احترام حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز آليات التعاون الإقليمى وترسيخ الشراكات الاستراتيجية لدعم منظومة حقوق الإنسان فى الوطن العربى، عقد المجلس احتفالية بمناسبة اليوم العربى لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسادة أعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، الأستاذ محمد أنور السادات، والأستاذ محمد ممدوح، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على ضرورة تمكين الشعوب العربية من التمتع الكامل بحقوقها دون انتقاص، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى لحماية هذه الحقوق وترسيخها. كما أشارت إلى أن الأوضاع المأساوية التى يشهدها الشعب الفلسطينى تعكس حجم التحديات التى تواجه حقوق الإنسان فى المنطقة مما يستدعى تكثيف الجهود العربية المشتركة لضمان احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان.

وأشار السفير فهمى فايد أمين عام المجلس إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية وطنية متكاملة تتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية بما فى ذلك الميثاق العربى لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أن المجلس يولى أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع نظرائه فى الدول العربية من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية المختلفة، كما شدد على أن المجلس يُعد شريكًا فاعلًا فى عدد من المبادرات العربية الرامية إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجالات حماية الحقوق، بناء القدرات، وتعزيز الحماية القانونية بما يسهم فى دعم مسار الإصلاح الحقوقى والتنمية المستدامة فى الوطن العربى.

ومن جانبه أشاد المستشار جابر المرى، رئيس لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان بالدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره أحد أقدم المؤسسات الوطنية الحقوقية فى العالم العربى،مءكداً على أنه المنارة التى أمدت النور للجميع، مشدداً على دوره فى تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطنى والإقليمى.



وشدد سلطان بن حسن الجمالى الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها يمثل أحد أسمى الأهداف التى تسعى إليها الشبكة، مشيرًا إلى حرصها على مد جسور التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لدوره فى تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية الحقوقية فى العالم العربى.

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية جاءت تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.