مسؤول أميركي يكشف عن توقعاته من محادثات السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال المحادثات المقررة في السعودية.

وصرّح ستيف ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "أعتقد أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".

وقال ويتكوف "أشعر بأنه يريد السلام" في إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح ويتكوف بأن الدور الرئيسي للولايات المتحدة الآن هو فهم كلا الجانبين والوساطة.

وأورد "لم أر قط موقفا ليس فيه جانبان للقصة. فالأمر ليس أبيض أو أسود كما يصوَر. مهمتنا... هي تضييق هوة الخلافات، وجمع الأطراف، ووقف القتل".