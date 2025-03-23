شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد معلنا الموافقة على قانون المسئولية الطبية: يؤسس لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العامة المنعقدة الأن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقال النائب علاء عابد، إن هذا القانون يأتي فى توقيت هام جدا، ويؤسس لحقوق الإنسان في مصر، وهو مشروع قانون يؤسس للعدالة بين المرضى والأطقم الطبية، حيث كان هناك فى السابق يتم تقديم كثير من مقدمي الخدمة الطبية للمحاكمة بسبب خطأ طبي ولم يكن هناك تعريف صحيح للخطأ الطبي أو المضاعفات الطبيه التي تحدث بعد العمليات الجراحية ولا دخل للأطقم الطبيه بها ويتم الحكم عليهم بالسجن المشدد.

وناشد النائب علاء عابد، لجنة العفو الرئاسي بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا أخطاء طبية، قائلا: إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتقدر الخطأ الطبي طمئن قلبي لأنه كان هناك ظلم كبير على الأطباء سابقا.

ووجه النائب علاء عابد الشكر لمجلس النواب، وللجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء ولأطباء مصر والأطقم الطبية، لدورهم الكبير الذي بذلوه وما زالوا يبذلون، مؤكدا أن شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا خير دليل علي رسالتهم السامية وكذلك تحملهم المسئولية كاملة عن صحة المواطنين.