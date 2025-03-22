شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد العزيز: مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتؤكد رفضها التام للتهجير القسرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر تواصل دعمها الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية، وأنها تعتبرها قضية وطنية وعربية أساسية لا يجوز التفريط فيها.

وأضاف عبد العزيز أن الدولة المصرية ترفض تمامًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو المساس بحقوقهم المشروعة في العودة إلى وطنهم.

وأوضح عبد العزيز أن مصر تعمل على تعزيز موقف فلسطين في جميع المنابر الدولية، وتؤكد ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتأسيس دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما أشار إلى أن مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وتدعم جهود المصالحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

ودعا هشام عبد العزيز إلى تكثيف الجهود العربية والدولية للضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتطبيق القرارات الأممية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.