شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يؤكد: محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وترامب غدا بشأن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل



وأعلن دونالد ترامب عن نيته إجراء محادثة هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مسؤولون، فيما تضغط واشنطن وحلفاء كييف على موسكو لقبول وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

أخبار متعلقة صور| عواصف وأعاصير عنيفة تضرب الولايات المتحدة.. وسقوط 40 قتيلاً اندلاع حريق في محطة طاقة روسية على نهر الفولجا إثر هجوم أوكراني

جوانب ملموسة لتنفيذ التفاهمات وفي وقت سابق، قالت موسكو إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصل بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وناقشا جوانب ملموسة لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المباحثات الأمريكية الروسية في المملكة العربية

ووصف روبيو المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي بأنها "واعدة"، وذلك في تصريح صباح الأحد لقناة سي بي إس.

وقال الوزير الأمريكي: من الصعوبة مناقشة نهاية دائمة لحرب ما دام الطرفان يتبادلان إطلاق النار، لهذا السبب، يأمل الرئيس ترامب في وقف لإطلاق النار. الدمام - شريف احمد - أكد الكرملين خطط إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، وسط استمرار الجهود لإنهاء القتال في أوكرانيا.وأعلن دونالد ترامب عن نيته إجراء محادثة هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مسؤولون، فيما تضغط واشنطن وحلفاء كييف على موسكو لقبول وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.وقال المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف الذي التقى بوتين قبل أيام، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الأحد إنه يعتقد أن الرئيسين سيجريان نقاشًا جيدًا وإيجابيًا هذا الأسبوع".وفي وقت سابق، قالت موسكو إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصل بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وناقشا جوانب ملموسة لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المباحثات الأمريكية الروسية في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.ووصف روبيو المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي بأنها "واعدة"، وذلك في تصريح صباح الأحد لقناة سي بي إس.وقال الوزير الأمريكي: من الصعوبة مناقشة نهاية دائمة لحرب ما دام الطرفان يتبادلان إطلاق النار، لهذا السبب، يأمل الرئيس ترامب في وقف لإطلاق النار.