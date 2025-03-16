شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تبرز لقطات من حفل ياسين التهامى فى ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

حظي حفل (ليلة في حب الرسول) والذي أحياه الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون بإقبال كبير ، حيث امتلأت القاعة والشرفات قبل أن يبدأ الحفل الذي استمر ساعتين بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني.

شهد الحفل مشاركة عدد من المسؤولين والسفراء ورؤساء التحرير والمراسلين، وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام وفي مقدمتهم الأمين العام مجدي لاشين، ورئيسة التليفزيون نائلة فاروق ، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة البهنسي، ورئيس قطاع الأخبار أيمن الحبال، وعضوة مجلس الهيئة الوطنية للإعلام ريهام الديب .

وشهد الحفل الذي قدمه الإعلامي حسن الشاذلي وافتتحه بالتلاوة الشيخ أحمد نعينع .. تكريم الفنان سامح حسين علي برنامجه الرمضاني (قطايف) كما شهد الحفل تكريم الشيخ ياسين التهامي ، قبل أن يقدمه الفنان سامح الصريطي للجمهور.

ليلة في حب الرسول

ليلة في حب الرسول

الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون

ليلة في حب الرسول

جانب من لقاء المسلمانى والتهامى

الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون

الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون