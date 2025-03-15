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روسيا تعلن إحراز تقدم ميداني في منطقة كروسك

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روسيا تعلن إحراز تقدم ميداني في منطقة كروسك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت موسكو، اليوم السبت، السيطرة على قريتين إضافيتين في منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، حيث تواصل التقدم في إطار هجوم لاستعادة أراض سيطرت عليها كييف.
ومنذ أيام، تشنّ روسيا هجوما مضادا سريعا في هذه المنطقة الحدودية، واستعادت أجزاء كبيرة من كورسك التي كانت أوكرانيا قد توغلت فيها خلال شهر أغسطس الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قريتي "زاوليشينكا" و"روبانشينا" شمال وغرب بلدة "سودجا" التي استعادتها موسكو هذا الأسبوع.
قبل يوم دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنود الأوكرانيين في هذه المنطقة على إلقاء السلام والاستسلام، فيما حض نظيره الأميركي دونالد ترامب الكرملين على الحفاظ على حياتهم.
وقال بوتين الجمعة "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن الوضع في كورسك "بالغ الصعوبة".
ونشر الجيش الأوكراني، اليوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، خريطة تظهر تراجع قواته غربا باتجاه الحدود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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