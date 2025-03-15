شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات جوية مكثفة وسط محادثات لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

هجمات جوية

الدمام - شريف احمد - تبادلت روسيا وأوكرانيا قصفا جويا عنيفا الليلة الماضية، وأشار كل طرف إلى أن الآخر شن ضده هجوما بأكثر من مئة مسيرة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمناقشة تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف لمدة 30 يوما.وتبنت كييف بالفعل مقترح الهدنة، رغم أن المسؤولين الأوكرانيين أشاروا إلى شكوكهم علانية حيال ما إذا كانت موسكو سوف تلتزم بمثل هذا الاتفاق.ومن ناحية أخرى، قال سلاح الجو الأوكراني القول، اليوم السبت، إن روسيا شنت وابلا من 178 مسيرة على أوكرانيا ليلا، وكان ذلك مزيجا من مسيرات هجومية طراز شاهد ومسيرات وهمية مصممة لإرباك الدفاعات الجوية.فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: "خلال الليلة الماضية، تصدت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 126 طائرة مسيرة أوكرانية".