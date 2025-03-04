شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أكثر من 50 شخصا في حادث تصادم حافلتين في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

دعم الحكومة الكتالونية

الدمام - شريف احمد - أصيب أكثر من 50 شخصًا في حادث تصادم حافلتين سياحيتين في برشلونة بإسبانيا.وأعلنت السلطات في العاصمة الكتالونية بشمال شرق إسبانيا، أن 4 أشخاص في حالة حرجة، وأنه جرى نقل المصابين إلى العديد من المستشفيات في المدينة.ولم ترد معلومات في البداية عن هويات المصابين، وأُعلن فقط عن أن بعض المشاة كانوا من بين المصابين، وأن أحدهم فتى عمره 17 عامًا.وأكد الرئيس الإقليمي سلفادور إيلا للمصابين دعم الحكومة الكتالونية.وذكرت السلطات أن المصابين هم مجموعة من السياح الشباب من إيطاليا، معظمهم في سن 17 عامًا و 18 عامًا، كانوا يقيمون في فندق في منتجع "لوريت دي مار" الكتالوني، وكانوا في رحلة ليوم واحد إلى برشلونة يوم الاثنين.واصطدمت الحافلة الإيطالية بحافلة أخرى فى شارع دياجونال، أحد الشوارع الرئيسية في برشلونة، والتي كانت متوقفة على جانب الطريق للسماح بركوب سائحين من سفن رحلات بحرية، حسبما ذكرت قناة "آر تي في إي" التليفزيونية ووسائل إعلام أخرى، نقلًا عن شهود عيان.وتردد أن السائحين في الرحلات البحرية جاءوا من ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.ولا يزال سبب الحادث غير معروف، وبدأت الشرطة تحقيقًا في ملابساته.