شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: دعم ترامب حيوي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

إنهاء الحرب

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إن دعم دونالد ترامب "حيوي" لأوكرانيا، رغم المشادة الحادة مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض أمس.واتهم ترامب نظيره الأوكراني بعدم الامتنان للمساعدات العسكرية الأميركية، وقال في وقت لاحق إنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة الأميركية في مكتبها البيضوي".وأورد زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "من الحيوي بالنسبة لنا أن نحظى بدعم الرئيس ترامب، إنه يريد إنهاء الحرب، لكن لا أحد يريد السلام أكثر منا".وقال: "نحن مستعدون للتوقيع على اتفاق المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية".وسارع الزعماء والسياسيون الأوروبيون إلى الدفاع عن زيلينسكي بعد المشادة، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى لندن السبت لإجراء محادثات.