250 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مساعدات غذائية وطبية وإيوائية

الخليج 365_واس

دخلت اليوم 250 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة من بينها 12 شاحنة وقود.

وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري بشمال سيناء وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات دخلت إلى القطاع، عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن إجمالي الشاحنات التي دخلت للقطاع منذ دخول الهُدنة حيز التنفيذ يوم الأحد من الأسبوع الماضي، بلغت 2310 من بينها 2176 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية و 134 شاحنة وقود وغاز الطهي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط