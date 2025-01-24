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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لن نسمح بسيطرة "الناتو" على بحر البلطيق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال مسؤول روسي كبير إن موسكو ستقاوم أي خطوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" للسيطرة على بحر البلطيق.
وقال نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، إن قرار الحلف الغربي بزيادة الدوريات حول بحر البلطيق يمثل دليلًا إضافيًا على "رغبة (الناتو) في تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة خاصة به".
وبات وضع روسيا أضعف في بحر البلطيق بسبب انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.
وجاء القرار في رد فعل على عدة حوادث شهدت الإضرار بكابلات طاقة واتصالات في قاع البحر، فيما يشتبه في كون روسيا وراء التخريب.
وأشارت إلى أن هذا يأتي ضمن محاولة لحماية البنية التحتية تحت الماء من أي أعمال تخريب، فيما سيخصص الجيش السويدي أيضا طائرة مراقبة من طراز (إيه إس سي 890).
وقال نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، إن قرار الحلف الغربي بزيادة الدوريات حول بحر البلطيق يمثل دليلًا إضافيًا على "رغبة (الناتو) في تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة خاصة به".
روسيا وبحر البلطيقوتابع: "لن يحدث هذا لأسباب عديدة، وأحد الأسباب الرئيسية بالطبع، أن الاتحاد الروسي لن يسمح له".
وبات وضع روسيا أضعف في بحر البلطيق بسبب انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.
أزمة بحر البلطيق بين روسيا والناتووذكرت الجارتان عضوتا "الناتو" إنهما ستعززان من الدوريات عن طريق قواتهما الجوية والبحرية.
وجاء القرار في رد فعل على عدة حوادث شهدت الإضرار بكابلات طاقة واتصالات في قاع البحر، فيما يشتبه في كون روسيا وراء التخريب.
تعزيز وجود الناتو في بحر البلطيقكانت أعلنت الحكومة السويدية، أنها ستسهم بثلاث سفن حربية ضمن جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز وجوده في بحر البلطيق.
وأشارت إلى أن هذا يأتي ضمن محاولة لحماية البنية التحتية تحت الماء من أي أعمال تخريب، فيما سيخصص الجيش السويدي أيضا طائرة مراقبة من طراز (إيه إس سي 890).