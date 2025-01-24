شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لن نسمح بسيطرة "الناتو" على بحر البلطيق والان نبدء بالتفاصيل

روسيا وبحر البلطيق

أزمة بحر البلطيق بين روسيا والناتو

تعزيز وجود الناتو في بحر البلطيق

كما سيسهم خفر السواحل السويدي بأربع سفن للمساعدة في مراقبة منطقة البلطيق، مع وضع سبع سفن أخرى في حالة تأهب.

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول روسي كبير إن موسكو ستقاوم أي خطوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" للسيطرة على بحر البلطيق.وقال نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، إن قرار الحلف الغربي بزيادة الدوريات حول بحر البلطيق يمثل دليلًا إضافيًا على "رغبة (الناتو) في تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة خاصة به".وتابع: "لن يحدث هذا لأسباب عديدة، وأحد الأسباب الرئيسية بالطبع، أن الاتحاد الروسي لن يسمح له".وبات وضع روسيا أضعف في بحر البلطيق بسبب انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.وذكرت الجارتان عضوتا "الناتو" إنهما ستعززان من الدوريات عن طريق قواتهما الجوية والبحرية.وجاء القرار في رد فعل على عدة حوادث شهدت الإضرار بكابلات طاقة واتصالات في قاع البحر، فيما يشتبه في كون روسيا وراء التخريب.كانت أعلنت الحكومة السويدية، أنها ستسهم بثلاث سفن حربية ضمن جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز وجوده في بحر البلطيق.وأشارت إلى أن هذا يأتي ضمن محاولة لحماية البنية التحتية تحت الماء من أي أعمال تخريب، فيما سيخصص الجيش السويدي أيضا طائرة مراقبة من طراز (إيه إس سي 890).