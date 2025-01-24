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روسيا: لن نسمح بسيطرة "الناتو" على بحر البلطيق

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤول روسي كبير إن موسكو ستقاوم أي خطوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" للسيطرة على بحر البلطيق.
وقال نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، إن قرار الحلف الغربي بزيادة الدوريات حول بحر البلطيق يمثل دليلًا إضافيًا على "رغبة (الناتو) في تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة خاصة به".

روسيا وبحر البلطيق

وتابع: "لن يحدث هذا لأسباب عديدة، وأحد الأسباب الرئيسية بالطبع، أن الاتحاد الروسي لن يسمح له".
وبات وضع روسيا أضعف في بحر البلطيق بسبب انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.

أزمة بحر البلطيق بين روسيا والناتو

وذكرت الجارتان عضوتا "الناتو" إنهما ستعززان من الدوريات عن طريق قواتهما الجوية والبحرية.
وجاء القرار في رد فعل على عدة حوادث شهدت الإضرار بكابلات طاقة واتصالات في قاع البحر، فيما يشتبه في كون روسيا وراء التخريب.

تعزيز وجود الناتو في بحر البلطيق

كانت أعلنت الحكومة السويدية، أنها ستسهم بثلاث سفن حربية ضمن جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز وجوده في بحر البلطيق.
وأشارت إلى أن هذا يأتي ضمن محاولة لحماية البنية التحتية تحت الماء من أي أعمال تخريب، فيما سيخصص الجيش السويدي أيضا طائرة مراقبة من طراز (إيه إس سي 890).

كما سيسهم خفر السواحل السويدي بأربع سفن للمساعدة في مراقبة منطقة البلطيق، مع وضع سبع سفن أخرى في حالة تأهب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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