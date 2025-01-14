الرياح العاتية تهدد لوس أنجلوس بإشعال حرائق مدمرة جديدة

وسط حالة من الترقب والقلق، رفعت فرق الإطفاء في لوس أنجلوس جاهزيتها القصوى لمواجهة رياح قوية تهدد بتفاقم أزمة الحرائق المستمرة في المنطقة، يأتي ذلك بعد أسبوع مأساوي شهد دمار آلاف المنازل، ومقتل أكثر من 24 شخصًا بسبب سلسلة حرائق اجتاحت الولاية.

مع تصاعد الرياح الجافة، التي تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة (105 كيلومترات في الساعة)، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات صارمة، واصفة الوضع بأنه «خطير بشكل استثنائي»، وقال تود هول، خبير الأرصاد الجوية، إن هذه الظروف قد تؤدي إلى انتشار الحرائق بشكل لا يمكن السيطرة عليه، حيث يمكن للجمر المشتعل أن يمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال، متسببًا في حرائق جديدة أو حتى أعاصير نارية.

استعدادات مكثفة

وتم تعزيز فرق الإطفاء بعشرات من رجال الإطفاء من جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تنتشر الشاحنات والطائرات المجهزة بمواد مقاومة للحريق في المناطق الأكثر عرضة للخطر، إلا أن المخاوف تزداد بين السكان الذين بدأوا بحزم أمتعتهم والاستعداد للإخلاء الطارئ.

«أعيش كأنني على حافة الهاوية»، تقول تابيثا تروسن، إحدى سكان المنطقة، مضيفة أن قلقها لا يتعلق فقط بفقدان ممتلكاتها، بل بما يمكن أن يغير حياتها للأبد.

تداعيات اقتصادية

وتُقدّر تكلفة الدمار الناجم عن هذه الحرائق حتى الآن بأكثر من 250 مليار دولار، وهو رقم يجعلها من بين الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد، في الوقت نفسه، أعلنت شخصيات بارزة ومنظمات عن تبرعات سخية لدعم المتضررين، بينما تحذر السلطات من زيادة الاحتيال ورفع الأسعار في المناطق المنكوبة.

تحقيقات وتحديات

وتستمر التحقيقات في أسباب اندلاع هذه الحرائق، مع التركيز على احتمالية تسبب معدات كهربائية تابعة لشركة (Southern California Edison) في بعضها، وفي الوقت نفسه، يواجه رجال الإطفاء تحديًا كبيرًا يتمثل في السيطرة على النيران ومنعها من الامتداد إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وسط هذه الكارثة، يبقى الأمل في أن تُسهم الجهود المكثفة والاستعدادات في تقليل حجم الخسائر البشرية والمادية، بينما ينتظر الجميع بفارغ الصبر أن تهدأ الرياح المدمرة.

1 - استعدادات مكثفة لفرق الإطفاء

تم نشر فرق إطفاء معززة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تجهيز الطائرات والشاحنات بمواد مقاومة للحرائق في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

2 - تحذيرات من الأرصاد الجوية

الرياح القوية، التي تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة، تخلق ظروفًا مثالية لانتشار الحرائق.

إمكانية انتشار الجمر المشتعل لمسافة تصل إلى 3 أميال، مما يؤدي إلى حرائق جديدة وأعاصير نارية.

3 - أثر الكارثة على السكان السكان في حالة قلق دائم، حيث يستعد الكثيرون للإخلاء.

عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا تحت أوامر الإخلاء.

4 - الخسائر الاقتصادية الضخمة تقدير تكلفة الدمار بأكثر من 250 مليار دولار، وهو من بين الأعلى في تاريخ البلاد.

تكلفة إعادة بناء العقارات التجارية والسكنية تصل إلى 14.8 مليار دولار.

5 - التحديات في السيطرة على الحرائق الرياح القوية تمنع أحيانًا طائرات مكافحة الحرائق من الطيران.

صعوبة احتواء النيران في ظل الظروف الجوية القاسية.

6 - التحقيق في أسباب الحرائق الاشتباه في تورط معدات كهربائية تابعة لشركة (Southern California Edison).

لم يتم تحديد أسباب رسمية للحرائق حتى الآن.

7 - الدعم الإنساني تبرعات سخية من مشاهير ومنظمات لدعم المتضررين.

توزيع كميات كبيرة من الملابس والإمدادات للسكان المتأثرين.

8 - زيادة الجرائم والاحتيال

تسجيل حالات نهب واحتيال ورفع أسعار في المناطق المتضررة.

9 - الدمار والمفقودون تدمير أكثر من 12 ألف منزل ومركبة ومبنى.

ارتفاع عدد المفقودين، مع تحذيرات من احتمال زيادة عدد الضحايا.

10 - الجهود المجتمعية

دعوات لتوخي الحذر والبقاء بعيدًا عن المناطق المحترقة حفاظًا على سلامة السكان.