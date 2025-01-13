شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على استغلال أزمات البلدان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر واحدة من أبرز الجماعات السياسية التي ظهرت في العالم الإسلامي منذ تأسيسها في عام 1928 على يد حسن البنا، وهي جماعة تسعى لتطبيق ما تسميه “الحكم الإسلامي” أو “الخلافة الإسلامية”.

وأضاف "أبو العلا" أنه لقد تبنت هذه الجماعة العديد من الأيديولوجيات والممارسات التي يمكن تصنيفها في سياق خطير على استقرار الدول التي تعمل فيها ويمكن إنجاز فك الإخوان فى عدة نقاط لعل أبرزها أن الإخوان يؤمنون بفكر يعلي من قيمة الشريعة الإسلامية كمرجعية شاملة لجميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في هذا السياق، فإنهم يروجون لفكرة أن الدولة يجب أن تكون حاملة لمفاهيم الشريعة التي يفسرونها وفقًا لمصالحهم السياسية.

وأشار إلى أنه من المفاهيم المركزية في فكر الإخوان هو “التمكين”، وهو الهدف الذي يسعون لتحقيقه عبر السيطرة على المؤسسات السياسية، الاقتصادية، والتعليمية والإعلامية. يرون أن هذا التمكين هو الوسيلة لتحقيق خلافة إسلامية شاملة، وهو ما يؤدي إلى التآمر على النظم السياسية القائمة.

واستطرد قائلاً: يعدون أن التغيير السياسي يجب أن يتم من خلال المشاركة في النظام القائم أو عبر استغلاله للوصول إلى السلطة، بغض النظر عن الوسائل المشروعة أو غير المشروعة. وهذا يعنى أنهم يستغلون الديمقراطية للوصول إلى الحكم ومن ثم يعملون على قلب النظام السياسي لصالح أجندتهم الخاصة.

وأوضح أنهم يعتمدون فى مخططاتهم الإرهابية على عدة أمور أبرزها:

1. التنظيم السري: على الرغم من أن جماعة الإخوان في العلن تروج لمفاهيم السلام والديمقراطية، إلا أن لديها شبكة من الأفراد الخلايا السرية التي تستخدمها لتنفيذ عمليات إرهابية. على مر التاريخ، استخدموا العنف كأداة للوصول إلى السلطة والتخلص من معارضيهم، مثل اغتيال السياسيين المعارضين، وتنفيذ عمليات عنف خلال فترات الاضطرابات.

2. التحريض على العنف: لجماعة الإخوان سجل طويل في التحريض على العنف ضد الحكومات والنظم السياسية التي تختلف مع رؤاهم. فهم يروجون لأفكار الجهاد ضد الأنظمة الحاكمة غير الإسلامية ويدعون إلى الإطاحة بها باستخدام القوة المسلحة، مثلما حدث في بعض البلدان التي شهدت ثورات دامية.

3. الاستفادة من الأزمات: جماعة الإخوان تعمل على استغلال الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان التي ينشطون فيها، ويشجعون على الفوضى من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة. على سبيل المثال، في فترات ما يسمى بالربيع العربي، قاموا بتحريض الجماهير ضد الحكومات، مما أدى إلى فوضى عارمة سمحت لهم بتعزيز نفوذهم.

أما أساليبهم فى هدم الدولة فبين أنها تتمثل في عدة نقاط كالتالى:

1. الاختراق السياسي: تستهدف الجماعة اختراق المؤسسات السياسية عبر الانضمام إليها والتسلل إليها بهدف السيطرة عليها. ومن ثم يسعون لتحقيق أهدافهم عبر تغيير القوانين والسياسات لتناسب توجهاتهم الأيديولوجية.

2. التشكيك في المؤسسات العسكرية والأمنية: يسعى الإخوان إلى إضعاف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال بث الشائعات والتحريض على الفتن داخل هذه المؤسسات. في هذا السياق، يعملون على زرع الانقسام داخل الصفوف العسكرية والأمنية لتسهيل الإطاحة بالدولة.

3. السيطرة على الإعلام والتعليم: يعتبر الإخوان أن الإعلام والتعليم من أهم الأدوات لتغيير الفكر الجمعي للمجتمع. ولذلك، يسعون إلى السيطرة على المؤسسات الإعلامية والتعليمية لنشر أيديولوجياتهم، حيث يؤثرون على الشباب من خلال التعليم والتثقيف الإيديولوجي.

4. التلاعب بالاقتصاد: يسعى الإخوان إلى إحداث أزمات اقتصادية في البلدان التي ينشطون فيها، بهدف خلق حالة من الاستياء العام وتعبئة المواطنين ضد النظام الحاكم. ويمارسون الضغط الاقتصادي سواء عبر التحكم في الأسواق أو من خلال حملات مقاطعة ضد النظام.

وشدد قائلا إن فكر جماعة الإخوان المسلمين ومخططاتها الإرهابية تمثل تهديدًا جديًا لاستقرار الدول والنظم السياسية التي يسعون للنفاذ إليها. استراتيجياتهم تعتمد على العنف والاختراق والتلاعب بالمؤسسات لتحقيق التمكين السياسي، وهو ما يتطلب من الدول والمجتمعات توخي الحذر والتصدي لهذه المخططات بما يتناسب مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.